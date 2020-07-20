Seyfi Dursunoğlu'na veda... Vasiyeti yerine getirilemedi... İşte nedeni Ünlü sanatçı Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Ünlü sanatçı Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Daha önce bir röportajında "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.

GÜLBEN ERGEN

DENİZ SEKİ

Kaynak: Hürriyet