Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı? Seyfi Dursunoğlu'nun mal varlığı hakkında resmi açıklama!
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Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı? Seyfi Dursunoğlu'nun mal varlığı hakkında resmi açıklama!

16.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:02
Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı? Seyfi Dursunoğlu'nun mal varlığı hakkında resmi açıklama!

87 yaşında hayata gözlerini yuman Huysuz Virjin lakaplı, Seyfi Dursunoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Huysuz Virjin'in mal varlığı ne kadar? Seyfi Dursunoğlu neden öldü? Seyfi Dursunoğlu kaç yaşındaydı?

Bir süre İstanbul, Anadolu yakasında özel bir hastanede tedavi gören sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölümüyle ilgili hastane Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, bir açıklama yaptıktan sonra hakkında pek çok olay gündem olmuştu. Peki, Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı? Seyfi Dursunoğlu'nun mal varlığı hakkında resmi açıklama!

SEYFİ DURSUNOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun ölümü hakkında ilk açıklamayı yapmıştı. Bir süre özel bir hastanede tedavi gören Dursunoğlu, zatürre nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybetti.

Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı? Seyfi Dursunoğlu'nun mal varlığı hakkında resmi açıklama!

SEYFİ DURSUNOĞLU MİRASINI KİME BIRAKTI?

Huysuz Virjin karakterine televizyon ekranlarında hayat veren Seyfi Dursunoğlu'nun vefatından sonra mirası ve mirasını kime bıraktığına dair sorular ilk kez resmi olarak cevap buldu.

SEYFİ DURSUNOĞLU'NUN VASİYETİ | HUYSUZ VİRJİN MAL VARLIĞI

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre sanatçının, vefatının ardından vasiyeti resmi olarak açıklandı. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılan ilk celse oturumunda Dursunoğlu'nun mal varlığını bıraktığı kurum ve kişiler belli oldu.

Dursunoğlu, röportajlarında birçok kez belirttiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na oturduğu Üsküdar'daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini bıraktı.

Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı? Seyfi Dursunoğlu'nun mal varlığı hakkında resmi açıklama!

Ünlü sanatçı, yeğeni Güliz Buyrukbilen'e ise evinde yer alan şahsi eşyalarını miras bırakırken yardımcısı Ümit Yazıcı'ya kullandığı Land Rover marka cipini vasiyet etti.

Usta sanatçının cenaze işleri ve Üsküdar Küplüce Aile Mezarlığı'ndaki mezarının yapımı da Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı tarafından üstlenmesi istendi. Aynı şekilde vasiyetnamenin uygulanması işlemlerinin de derneğin avukatlarının yapması belirtildi.

SEYFİ DURSUNOĞLU MAL VARLIĞINDAN SAHNE KIYAFETLERİNİ NEREYE EMANET ETTİ?

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin'le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı'na emanet etti.

Dursunoğlu'nun 2 mirasçısı vasiyet okunurken yer almadığı için 24 Aralık'ta ikinci bir celse daha düzenlenecek. Vasiyet okunduktan sonra vasiler itirazda bulunmazlarsa mal varlığının dağıtımı gerçekleşecek.

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