Seyf kimdir, gerçek adı ne? Youtuber Seyf kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seyf hangi takımlı, Beşiktaşlı mı?
Youtube'da eğlenceli videolar paylaşan Seyf kimdir merak edildi. Peki, Seyf kimdir, gerçek ismi ne, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seyfi Boz'un hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle...
Eğlenceli video içerikleri paylaşan Seyf'in gerçek ismi nedir merak edildi. Peki, Seyf kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, hangi takımı tutuyor? Detaylar sizlerle...
SEYF KİMDİR?
Seyf gerçek ismi Seyfi Boz'dur. Seyf (Seyfi Boz) Youtube'da eğlenceli spor içerikleri üreten, sosyal medyada eğlenceli videolar çeken br Youtuber'dır. Seyfi Boz'un yaşı ise 22 'dir.
Seyf'in Youtube'da 504 bin abonesi bulunmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanan Seyfi Boz'un İnstagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@seyfvideo" adresinden ulaşabilirsiniz.
Buna ek olarak Seyf hangi takımlı merak edilmektedir. Seyfi Boz genellikle 'Adamsın Quaresma' videoları ile tanınmaktadır. Bundan dolayı da Beşiktaş'lı olduğu tahmin edilmektedir. Fakat Seyfi Boz hangi takımlı bu konu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.
SEYF GERÇEK İSMİ NE?
Seyf'in gerçek adı "Seyfi Boz" dur.