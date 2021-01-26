Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ayşen Pinici'nin kullandığı 42 AB 039 plakalı otomobil ile Merve Yıldırım idaresindeki 20 BET 22 plakalı otomobil, Seyidharun Bulvarı Milli Egemenlik Caddesi Belediye Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun