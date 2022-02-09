Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Mustafa Arıkoğlu (38) idaresindeki 42 J 9900 plakalı otomobil, Boyalı Kavşağı'nda Mehmet Yıldız'ın (55) kullandığı 42 K 6287 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Hüseyin Yıldız (53) yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Mehmet Yıldız, Seydişehir, Otomobil, Konya, Güncel, Haberler

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