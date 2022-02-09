Seydişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
AA, Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mustafa Arıkoğlu (38) idaresindeki 42 J 9900 plakalı otomobil, Boyalı Kavşağı'nda Mehmet Yıldız'ın (55) kullandığı 42 K 6287 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Hüseyin Yıldız (53) yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.