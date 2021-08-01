Seydikemer yangını kontrol altına alındı
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Seydikemer yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Haberler | Yerel

- Seydikemer yangını kontrol altına alındı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

- Seydikemer yangını kontrol altına alındı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye arazözleri sevk edildi. Yangın sonrasında mahalle sakinleri de bölgeye gelerek ekiplere yardımcı olmaya başladı. Vatandaşlar kovalarla taşıdıkları sularla yangın söndürme çalışmalarına katılırken, şiddetli rüzgarla yangının etki alanı büyüdü. Ekiplerin başarılı çalışmaları ve vatandaşların da desteği ile yangın 4 saatlik uğraş sonucunda kontrol altına alındı.

"Vatandaşların el birliği bizi çok duygulandırdı"

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz vatandaşların yangını söndürmek için kenetlendiğini ifade etti. Vatandaşların el birliğinin kendisini duygulandırdığını kaydeden, Başkan Otgöz, "Arifler Mahallemizden çıkan yangın kısa zamanda büyüdü. Vatandaşlarımız çoluk çocuk, genç yaşlı hepsi yangını söndürmek için el birliği yaptı. Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki işadamları da yangına müdahale için iş makinelerini bölgeye gönderdiler. Allah'ın izni ile yangın büyük bir ölçüde kontrol altına alındı. 2 helikopter bakanımız gönderdi, bir tanede uçak müdahale etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, vatandaşlarımız bizi çok duygulandırdı" dedi.

"Tüm herkese geçmiş olsun"

Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Zaman içerisinde Çayboyu, Güzeller ve Minare mevkilerine de yangın ilerledi. Seydikemer halkı yangını duyar duymaz tüm imkanları ile yangına yardım etmek için koştular. Halkımıza çok teşekkür ediyorum. Orman ve itfaiye personelleri, arazözleri ve iş makineleri ile yoğun şekilde mücadele veriyoruz. Helikopter ve uçakla yangına müdahale edildi. Fethiye, Ortaca ve Dalaman, Elmalı ve Kaş gibi yakın ilçelerden de bize takviye iş makineleri ve lojistik destek geldi. Alaçam mevkiindeki bir petrol istasyonunu lojistik merkezi gibi yaptık. Seydikemer ve Muğlamıza çok geçmiş olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz ama şu andaki birlik ve beraberliğimiz bize çalışma şevki verdi" diye konuştu.

Seydikemer yangını kontrol altına alındı
Seydikemer yangını kontrol altına alındı
Seydikemer yangını kontrol altına alındı
Seydikemer yangını kontrol altına alındı
Seydikemer yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

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