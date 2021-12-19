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Seydikemer'de hortum seraları yıktı geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hortum meydana geldi.

SEYDİKEMER, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hortum meydana geldi. Bölgede bulunan 3 sera zarar görürken, hasarın büyük olduğu belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri bölgede olumsuz hava koşullarının devam edeceğini belirterek vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Muğla genelinde mevsim normalleri dışında seyreden soğuk hava ile birlikte bugün Seydikemer ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde hortum oluştu. Meydana gelen hortumda köyde bulunan 3 sera adeta yerle bir oldu. Seralarla birlikte ürünler de zarar görürken, hasarın yıkılan seralardaki ürünlerin soğuk vurması halinde daha da artmasından endişe edildiği belirtildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, hortum nedeniyle bazı seralardaki ürünlerin zarar gördüğünü belirterek zarar tespit çalışması yapıldığı belirtildi. Üreticilerle gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve seralardaki ürünlerin daha fazla zarar görmemesi için çalışmalara başladıklarını belirten Saylak, üretimin aksamadan yürütülmesi için çiftçilerin yanında olduklarını kaydetti.

(Murat Yalçın/İHA)

Seydikemer'de hortum seraları yıktı geçti

Seydikemer'de hortum seraları yıktı geçti

Seydikemer'de hortum seraları yıktı geçti

Seydikemer'de hortum seraları yıktı geçti

Seydikemer'de hortum seraları yıktı geçti

Seydikemer'de hortum seraları yıktı geçti

Seydikemer'de hortum seraları yıktı geçti

Seydikemer'de hortum seraları yıktı geçti

Seydikemer'de hortum seraları yıktı geçti

Seydikemer'de hortum seraları yıktı geçti

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