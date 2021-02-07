Şeyda Aydın kimdir? Tik Tok fenomeni Şeyda Aydın nereli? Şeyda Aydın dizileri nelerdir?
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Şeyda Aydın kimdir? Tik Tok fenomeni Şeyda Aydın nereli? Şeyda Aydın dizileri nelerdir?

07.02.2021 03:51 | Son Güncelleme: 07.02.2021 03:56
Şeyda Aydın kimdir? Tik Tok fenomeni Şeyda Aydın nereli? Şeyda Aydın dizileri nelerdir?

2,5 milyona yakın takipçi kitlesine ulaşan Şeyda Aydın kimdir? Tik Tok fenomeni Şeyda Aydın nereli? Şeyda Aydın dizileri nelerdir? merak ediliyor.

Tik Tok hesabından yaptığı paylaşımlarla ünlü olan Şeyda Aydın, birçok dizide rol aldı. Bir yandan çocukları ile birlikte içerik üretip çekmekte bir yandan kariyerini şekillendiren dizilerde rol almaya devam etmektedir. Peki, Şeyda Aydın kimdir? Tik Tok fenomeni Şeyda Aydın nereli? Şeyda Aydın dizileri nelerdir? sorusunun yanıtı sizlerle!

ŞEYDA AYDIN KİMDİR?

Tik Tok fenomeni Şeyda Aydın 26 Temmuz 1988 yılında dünyaya geldi. İstanbul Ticaret Odası Anadolu Teknik Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nü okudu. Mesleği ve ilgilendiği alan olarak ise daha çok stop motion tekniğiyle yakından ilgilenir. Youtube kanalında 18 bin, instagram hesabında ise 181 takipçisi bulunmaktadır.Çektiği Tik Tok videoları ile ünü yakalayan Şeyda Aydın'ın Tik Tok hesabında 2,4 milyon kişi takip etmekte. 2014 yılında 'Serseri' adlı single şarkısı döneminde en çok dinlenenler arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca, Şeyda Aydın evli ve iki çocuk sahibidir.

Şeyda Aydın kimdir? Tik Tok fenomeni Şeyda Aydın nereli? Şeyda Aydın dizileri nelerdir?

TİK TOK FENOMENİ ŞEYDA AYDIN NERELİ?

Günümüzde kariyerine oyunculuk yaparak yön veren Şeyda Aydın, aslen Tokatlıdır.

ŞEYDA AYDIN DİZİLERİ NELERDİR?

Oyunculuğa henüz adım atan Şeyda Aydın, Arka Sokaklar, Uçurum, Rüzgar dizilerinde rol aldı.

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