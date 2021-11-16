Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar (2)

HATAY (DHA) - GÖZALTINA ALINDILAR

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana gelen olayda 2 kişi, otobüsün arka koltuklarını yerinden sökerek arka kapıdan indi. Yürütülen soruşturmada kimlikleri tespit edilen şüpheliler belirlenen adreslerde yakalanırken, çalınan koltuklar da ele geçirildi. Hatay Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "13.11.2021 günü sosyal medyada haber olarak yayımlandığı tespit edilen Cumhuriyet Mahallesi'nde Müşteki S.Ç.'ye ait Özel Halk Otobüsü'nün 2 adet demir koltuğunun çalınması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin tespit edilmesine yönelik bölgede yapılan kimlik çalışmaları neticesinde; H.K. ve O.K. suç eşyası koltuklarla birlikte ikametlerinde yakalanmıştır." denildi.

İzzet NAZLI/ANTAKYA/ (Hatay),