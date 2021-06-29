Seyahat acentesi temsilcileri Niğde'de buluştu
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Seyahat acentesi temsilcileri Niğde'de buluştu

Seyahat acentesi temsilcileri Niğde'de buluştu
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı üyeleri, Niğde'nin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı üyeleri, Niğde'nin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

Niğde Turizmciler Derneği Başkanı Bahar Şahiner Öke'nin daveti üzerine kente gelen konuklara, turistik merkezler ve Niğde Kalesi gezdirildi.

Öke, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte turizmi hareketlendirmek ve seyahat acentelerinin gezi güzergahlarına Niğde'yi de dahil etmelerini sağlamak amacıyla Aladağlar'ı da kapsayan 2 günlük etkinlik düzenlediklerini söyledi.

TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir Sözmen de Niğde'de turizm açısından büyük bir potansiyel bulunduğunu belirterek, "Niğde, 2012 yılında UNESCO tarafından kabul edilen ve geçici listeye alınmış bir bölge. Dolayısıyla yabancı turistlerin gelebileceği bir nokta. İç turizmi hareketlendirici kaynağı da vardır. Özellikle Yeşilburç köyünde mübadele evleri ve doğa bizleri cezbetti. Bu da büyük bir potansiyelin olduğunu göstermektedir." dedi.

Kültür ve gastronomi danışmanı Erdal Çeri de kentin güzelliklerini tanımak ve tanıtmak için Niğde'ye geldiklerini ifade ederek, "İnsanlarda keşfetme duygusu oluştu. Niğde, bunu kucaklayabilir. Elindeki hamuru çok güzel değerlendirebilir ve sunabilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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