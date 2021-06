Şevval Sam'ın harikalar yarattığı yeni bölüm de yetmedi, Volkan Konak'ın programı sallantıda

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' programının son bölümüne Şevval Sam damga vurmuştu. Sosyal medyada gündem olan programın da Kuzeyin Oğlu'nu ekranda tutmaya yetmediği ve Volkan Konak'ın programının düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

Karadeniz müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Volkan Konak, 2011-2014 yılları arasında çeşitli kanallarda ekrana gelen programı "Kuzeyin Oğlu" programıyla bu sefer Star ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladı. Birbirinden yetenekli konukları ağırlayan programın yine de istenilen seviyeye ulaşamadığı ve kısa süre içerisinde ekranlara veda edebileceği aktarıldı.

UZUN SÜREDİR KONSER VEREMİYORDU

TV100'de yer alan habere göre cuma akşamları yayınlanan Konak'ın programına son olarak Şevval Sam konuk oldu. Programda birlikte birçok güzel eseri seslendirdiler. Şu sıralar Yasak Elma dizisiyle ekranda olan Şevval Sam, bir süredir pandemi nedeniyle konser de veremiyordu. Volkan Konak'ın programında sevenleriyle buluştu.

ŞEVVAL SAM DA KURTARAMADI

İkili, hem birlikte hem de tek tek şarkılar söylediler. Ancak program beklenen ilgiyi görmedi! Reytingi bekleneni altında kaldı. Şevval Sam hayranları sosyal medyada bu anları an be an izleyerek paylaştılar ve hatta Şevval Sam etiketiyle yaptıkları paylaşımlar TT oldu. Bu durum da programı kurtaramadı.

FİNAL KARARI AN MESELESİ

İddialara göre Volkan Konak'ın programının yayından kaldırılması söz konusu. Kulislerde dillendirilen konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, bir kaç haftadan bu yana istenilen reytingleri yakalayamayan programla ilgili her an bir final kararı çıkabileceği kaydediliyor.