Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişme
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Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişme

Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldıktan sonra Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlayan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin hızlı çıktı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Şahin, sevgilisinin babası Erhan Kamışlı ile önceki akşam bir davette tanıştı. İşte sürpriz buluşmanın perde arkası...

Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde Yiğit Marcus Aral ile olan beraberliğini noktalamıştı.

Herkes ikilinin dostça ayrıldığını düşünürken dün akşam sürpriz bir gelişme yaşandı.

Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile bir lokantada yemek yediği esnada eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın mekanı basmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Aral'ın mekanda olay çıkartması ve Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize atması sosyal medyada gündem oldu.

Magazin gündemine damga vuran bu gerilimin ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın önceki akşam Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Team Türkiye Koleksiyonu lansmanına katıldığı ortaya çıktı.

SEVGİLİSİNİ BABASIYLA TANIŞTIRDI

Bu lansmanda Kerem Kamışlı'nın babası Erhan Kamışlı da yer aldı. Şahin'in sevgili Kerem Kamışlı'nın babası ile tanışması, "Şevval, aileye hızlı bir şekilde giriş yapmış" yorumunun yapılmasına neden oldu.

Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişme
Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişme
Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişme
Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişme
Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı cephesinde flaş gelişme

Kaynak: Snob Magazin

Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, öncesinde masalarına oturup selfie çekmiş
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