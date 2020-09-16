Şevval Şahin Kimdir? Şevval Şahin kaç yaşındadır? Şevval Şahin boyu ne kadar?
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Şevval Şahin Kimdir? Şevval Şahin kaç yaşındadır? Şevval Şahin boyu ne kadar?

Miss Turkey 2018 güzellik yarışması birincisi olan Şevval Şahin kimdir? Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin kaç yaşındadır? Şevval Şahin boyu ne kadar? Yiğit Marcus Aral kimdir?

Şevval Şahin Kimdir? Şevval Şahin kaç yaşındadır? Şevval Şahin boyu ne kadar?
16.09.2020 15:12 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:17

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı. Tara Madelein De Vries ikinci; Roda Irmak Kalkan üçüncü seçildi. Peki Türkiye'nin taçlı güzeli Şevval Şahin kimdir? En doğal halleri ve yarışmadan önceki hayatı...

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR? ŞEVVAL ŞAHİN KAÇ YAŞINDADIR?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur.

Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin'in İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Şu an ise Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birlikte hayat sürüyor.

Şevval Şahin Kimdir? Şevval Şahin kaç yaşındadır? Şevval Şahin boyu ne kadar?

ŞEVVAL ŞAHİN BOYU NE KADAR?

1,82 boyundaki Türkiye güzeli Şevval Şahin'in doğal halleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları:

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Aral, İstanbul'da dünyaya geldi. ABD'de yaşayan Yiğit Marcus Aral, eğitimini University Of Miami'de tamamladı ver ardından 3 yıl daha Miami'de kaldı. Annesi Nevin Aral, İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapıyor ve Muğla'da yaşamını sürdürüyor.

Yazılım mühendisliği olan Yiğit Marcus Aral, ABD'de uzun süre yaşamıştır. Eğitimini 'University Of Miami'de tamamlayan Yiğit Marcus Aral, 2018 sezonunda Survivor'a da katılmıştı.

Türkiye'de Survivor ve Adriana Lima'nın paylaşımıyla daha da gündeme gelmiştir. Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Survivor öncesi bir pozunu sosyal medyada, "Arkadaşım Yiğit Marcus Aral'a Survivor Türkiye'de iyi şanslar" notuyla paylaşarak Aral'a destek olmuştu.

Şevval Şahin Kimdir? Şevval Şahin kaç yaşındadır? Şevval Şahin boyu ne kadar?

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