Ortalık iyice kızışıyor! Sabancıların torununu denize atan Marcus'tan olay açıklama: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım

Eski sevgilisi Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral, olayın ardından ilk kez konuştu. Sabancıların torunu Kamışlı'yla aralarında geçen diyaloğu aktaran Aral, Kamışlı'nın kendisine "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bu Türkiye'nin vergisinin yüzde 10'unu veriyorum. Bu Türkiye'de uçan uçakların yüzde 30'u benim. Seni bu ülkeye sokup çıkartmam'' dediğini bunun üzerine kendisinin de Kamışlı'yı denize sokup çıkardığını ifade etti.

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını birincisi Şevval Şahin, büyük aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası kısa sürede toparlanan Şevval Şahin, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da bir mekanda yemek yemişti.Şahin'in Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada yanlarına gelen Marcus Aral, Kamışlı'yı sandalyesiyle bilirlikte deniz atmıştı.

ŞAHİN: YASAL YOLLARA BAŞVURDUM

Olayın ardından açıklama yapan Şevval Şahin, "Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet. İlişkimizin başta bitme sebeplerinden en büyüğü de maalesef bu tarz agresyon problemlerinin olması. Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum" demişti.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOĞU PAYLAŞTI

Kerem Kamışlı sessizliğini korurken, bir diğer açıklamada Marcus Aral'dan geldi. Kerem Kamışlı ile aralarında yaşananları bir ses kaydıyla anlatan Marcus, dikkat çeken diyaloğu da paylaştı. Kamışlı'nın kendisine ''Seni bu ülkeye sokup çıkartmam'' dediğini iddia eden Marcus'un ifadeleri şu şekilde:

''DELİKANLILIK BU MU DEDİM''

"2 dakika oturdum. Şevval dedim dün benimlesin bugün çocuklasın. Bir karar ver, beraberseniz ben kalkıp giderim. Benim için sıkıntı yok 1.5 senelik kız arkadaşımsın, ayrılmayı isteyen benim. Çocuğa dedim ki iki gün sonra ayrıldın, 21 yaşındaki kızı kandırıp, şöyleyim böyleyim diye yakışıyor mu sana delikanlılık mı bu dedim.

''SENİ BU ÜLKEYE SOKUP ÇIKARTMAM DEDİ''

Diyor ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben dedi bu Türkiye'nin vergisinin yüzde 10'unu veriyorum. Bu Türkiye'de uçan uçakların yüzde 30'u benim dedi. Seni bu ülkeye sokup çıkartmam dedi. Öyle mi dedim ben seni denize sokar çıkartırım dedim, denize soktum çıkardım. "