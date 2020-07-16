Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
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Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı

Yakın arkadaş olan 2018 Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin ile 2016 Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu, beraber güneşin tadını çıkarıyorlar. Marmaris'te olan ikili, Instagram paylaşımlarıyla da gözlerin pasını sildiler. İkilinin samimi pozları dikkat çekti.

16.07.2020 00:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:42

Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, tatilden mayolu kareler paylaştı. Bolca beğeninin yağdığı fotoğraflar, iki güzelin formunda olduğunu da gösterdi. İkilinin samimi pozları oldukça dikkat çekti.

BENGAL KEDİSİYLE DE POZ VERDİLER

Tatilden kareleri sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmeyen ikili son olarak Şahin'in Bengal kedisiyle de poz verdi.

Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu tatilde!
Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu tatilde!
Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu tatilde!
Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu tatilde!
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Haber Yorumları (1)
S: Tipik lez paylaşımı
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