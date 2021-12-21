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Şevval Şahin annesini paylaştı

Şevval Şahin annesini paylaştı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşayan ünlü model Şevval Şahin, annesi Arzu Çiçek'le İngiltere'nin başkenti Londra'nın altını üstüne getirdi. İşte haberin detayları...

Ünlü model Şevval Şahin, annnesi Arzu Çiçek ile Londra turu yaptı.

İngiltere'nin başkentini gezen anne-kız, çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

İlk önce annesiyle Uzak Doğu mutfağı yemeklerini sunan bir restorana giden model, daha sonra başka mekana geçti.

Şahin'in annesinin güzelliği dikkat çekti. Ünlü modelin annesine benzediği de görüldü.

Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın Arzu Çiçek'le sosyal medyada takipleştiği ortaya çıktı.

Şevval Şahin annesini paylaştı

Şevval Şahin annesini paylaştı

Şevval Şahin annesini paylaştı

Şevval Şahin annesini paylaştı

Şevval Şahin annesini paylaştı

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