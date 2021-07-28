Şevval Şahin'e kasetli şantaj iddiası!
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Şevval Şahin'e kasetli şantaj iddiası!

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Şahin'in eski aşkına dönmesinin sebebinin şantaj olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; İlişkileri evliliğe giden çift kısa süre önce olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Ayrılıklarından sonra kıskançlık krizine giren Yiğit Aral, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı yemek yerken masalarına oturup önce selfie yapıp sonra da Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte deniz atmıştı.

Olay sonrası Şahin, Yiğit'e dava açıp "100 metreden fazla yaklaşmama cezası" aldırmıştı. Şahin'in 1 hafta sonra tekrar eski aşkına dönmesinin sebebi şantaj. İddiaya göre, Aral, Şahin'i "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyerek tehdit etti.

Takvim

Şevval Şahin'e kasetli şantaj iddiası!
Şevval Şahin'e kasetli şantaj iddiası!
Şevval Şahin'e kasetli şantaj iddiası!

Kaynak: Snob Magazin

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