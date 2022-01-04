Şevval Şahin'den iç ısıtan fotoğraflar
Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la 2022'yi Kolombiya'da karşılayan Şevval Şahin, bikinili kareleriyle içleri ısıttı. Şahin'e kısa sürede binlerce beğeni geldi. İşte detaylar...
Ünlü model Şevval Şahin, Kolombiya'dan fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.
Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la 2022'yi Kolombiya'da karşılayan ünlü model, çektirdiği bikini karesiyle içleri ısıttı.
Farklı bir bikini giyen Şahin'e kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.
Şahin, çektiği video'ları da sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.
Beş gündür Kolombiya'da olan Şahin, geçtiğimiz günde bikinili karesini yayınlamıştı.