Şevval ayı ne zaman bitiyor 2021? Şevval ayında oruç tutulur mu?
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Şevval ayı ne zaman bitiyor 2021? Şevval ayında oruç tutulur mu?

Şevval ayı ne zaman bitiyor 2021? Şevval ayında oruç tutulur mu?
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Şevval Ayında tutulan 6 gün orucu peygamberimiz tarafından aynı zamanda bir müjde niteliği taşımaktadır. 6 gün orucunun hangi günlerde tutulacağı hususunda net bir zaman ve gün tarifi bulunmamaktadır. 6 gün arka arkaya da tutulabilir tek tek gün gün olarak da tutulabilir. Peki, Şevval ayı ne zaman bitiyor 2021? Şevval ayında oruç tutulur mu?

Ramazan Ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramını da içerisinde bulunduran hicri ay Şevval Ayıdır. Şevval Ayının en önemli ibadeti içerisinde tutulan 6 gün orucudur. Sözlükte 'yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak' anlamlarındaki 'şevl' kökünden türeyen şevvâl kelimesi, kamerî yılın Ramazan'dan sonra ve Zilkade'den önce gelen onuncu ayının adıdır. Ramazan ayını geride bıraktığımız bugünde Ramazan ayında belki eksiklerimiz oldu ama yaklaşan şevval ayı da Ramazan kadar olmasada islamiyet için önemli aylarımızda biri olarak dikkat çekiyor. Bayram ile birlikte başlayan şevval ayıda mübarek aylarımızdan biri olarak dikkat çekiyor.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Şevval ayı 13 Mayıs 2021 tarihinde başladı ve 11 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

ŞEVVAL AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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