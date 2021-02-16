Şevki Sözen kimdir? Şevki Sözen hayatı ve biyografisi! Şevki Hoca kimdir?
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Şevki Sözen kimdir? Şevki Sözen hayatı ve biyografisi! Şevki Hoca kimdir?

16.02.2021 07:40 | Son Güncelleme: 16.02.2021 07:43
Şevki Sözen kimdir? Şevki Sözen hayatı ve biyografisi! Şevki Hoca kimdir?

Tıp uzmanı Şevki Sözen, Müge Anlı programında yaptığı yorumlarla dikkatleri çekiyor. İzleyicilerin merak konusu haline gelen Şevki Sözen hakkında Şevki Hoca kimdir ve Şevki Sözen kimdir gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Müge Anlı seyircilerinin yakından tanıdığı Şevki Sözen sosyal medyada gündem oluyor ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Şevki Sözen kimdir? Şevki Sözen hayatı ve biyografisi! Şevki Hoca kimdir?

ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen 1963 yılında Afganistan'da doğmuştur. Ataköy İlkokulu'nu tamamladıktan sonra Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversites, New Jersey Adli Tıp Doçentliği ve Adli Tıp Profesörlüğü'nde eğitimini tamamlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Sözen, aile içi şiddet, çocuk istismarı ve cinsel saldırılar alanında danışmanlık yapmaktadır.

PROF. DR. ŞEVKİ SÖZEN KARİYERİ

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara (1990-1991) Yedek Subay

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Adana (1991) Adli Tıp Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1993-1994) Adli Tıp Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1994 – 2000) Adli Tıp Doçenti

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (2000 – ) Adli Tıp Profesörü

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanı ( 2001 – 2003)

İst.Üni. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D. Çapa/ İST da kariyerine devam etmektedir.

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