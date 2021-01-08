Şevki Sözen kimdir? Müge Anlı adli tıp uzmanı Şevki Sözen nereli, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şevki Sözen kimdir? Müge Anlı adli tıp uzmanı Şevki Sözen nereli, kaç yaşında?

08.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:35
Şevki Sözen kimdir? Müge Anlı adli tıp uzmanı Şevki Sözen nereli, kaç yaşında?

Müge Anlı'da adli tıp uzmanı Şevki Sözen merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Şevki Sözen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Şevki Sözen ne iş yapıyor, mesleği ne? Şevki Sözen hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şevki Sözen kimdir, nerelidir, mesleği ne? Şevki Sözen hoca kimdir, nerede çalışıyor, hangi kanalda, hangi programa konuk oldu?

ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen 1963 yılında Afganistan'da doğmuştur. Ataköy İlkokulu'nu tamamladıktan sonra Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversites, New Jersey Adli Tıp Doçentliği ve Adli Tıp Profesörlüğü'nde eğitimini tamamlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Sözen, aile içi şiddet, çocuk istismarı ve cinsel saldırılar alanında danışmanlık yapmaktadır.

PROF. DR. ŞEVKİ SÖZEN KARİYERİ

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara (1990-1991) Yedek Subay

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Adana (1991) Adli Tıp Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1993-1994) Adli Tıp Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1994 – 2000) Adli Tıp Doçenti

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (2000 – ) Adli Tıp Profesörü

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanı ( 2001 – 2003)

İst.Üni. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D. Çapa/ İST da kariyerine devam etmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kaza Ocak Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şevki Sözen kimdir? Müge Anlı adli tıp uzmanı Şevki Sözen nereli, kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 10:36:00. #1.14#
title