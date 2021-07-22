ŞEVKET SABANCI YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞEVKET SABANCI YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

ŞEVKET SABANCI YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEDAVİ gördüğü hastanede vefat eden Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

TEDAVİ gördüğü hastanede vefat eden Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Sabancı için yarın ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden cenaze töreni düzenlenecek. Şevket Sabancı'nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Esas Holding'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Esas Holding'in kurucusu, değerli büyüğümüz ve Türk sanayiinin duayenlerinden Şevket Sabancı'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağolsun. Cenazesi 23 Temmuz 2021 Cuma günü ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir." 1936 yılında Kayseri'de doğan Şevket Sabancı, yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester University'de tekstil mühendisi olarak tamamladı. Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucu ortakları arasında yer alan Şevket Sabancı, uzun yıllar Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yaptı. 60 yıllık iş hayatının ilk 40 yılında Sabancı Holding'in başta tekstil ve otomotiv olmak üzere sanayinin tüm alanlarında büyümesine önderlik yaptı. 1980 yılından itibaren yurtdışına taşınarak Sabancı Topluluğu'nun küreselleşmesinde lider rol oynadı.  2000 yılında Esas Holding'i kurdu. 2015 yılında Esas Holding'in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal'in kuruluşuna önderlik yaptı. 

Görüntü dökümü:

---------------

-ARŞİV

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Kadir Doğulu Erkan Petekkaya Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞEVKET SABANCI YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 17:35:37. #1.15#

title