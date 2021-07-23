ŞEVKET SABANCI SON YOLCULULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
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ŞEVKET SABANCI SON YOLCULULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

ŞEVKET SABANCI SON YOLCULULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEDAVİ gördüğü hastanede vefat eden Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ-Cengiz ÇOBAN/ - TEDAVİ gördüğü hastanede vefat eden Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor. 

Sabancı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene sevenleri ve yakınlarının yanı sıra iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katılıyor. Şevket Sabancı'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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