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Şevin Ekinci kimdir? Şevin Ekinci kaç yaşında, nereli? Şevin Ekinci biyografisi!

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Şevin Ekinci kimdir? Şevin Ekinci kaç yaşında, nereli? Şevin Ekinci biyografisi!

2012 yılında Londra merkezli Trusted Sources'dan bağımsızlaşarak Ekinci Economics Consulting'i kurmuştur. Peki, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ, Ekonomi Bölümü, B.S. Ekonomi bölümünden mezun olan Şevin Ekinci kimdir? Şevin Ekinci kaç yaşında, nereli? Şevin Ekinci mesleği nedir? Şevin Ekinci hayatı ve biyografisi nedir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ, Ekonomi Bölümü, B.S. Ekonomi bölümünden mezun olan Şevin Ekinci kimdir? Şevin Ekinci kaç yaşında, nereli? Şevin Ekinci mesleği nedir? Şevin Ekinci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞEVİN EKİNCİ KİMDİR?

Ekonomist,Ekinci Economics Consulting - Kurucusudur.

Şevin Ekinci, 1993-1998 Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ, Ekonomi Bölümü, B.S. Ekonomi bölümünden mezun oldu.

2005-2006 Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Finans ve Ekonomi Master eğitimlerini tamamladı.

1998-2000 yılları arasında University of California San Diego UCSD, Profesyonel İşletme Master Programı eğitimi aldı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kariyerine 2002 yılında West Deutsche Landesbank'daKıdemli Ekonomist olarak Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

başlayan Ekinci, 2007-2009 yılları arasında Dexia (Denizbank), Kıdemli Ekonomist olarak

çalıştı.

2009-2011 yıllarında finans ve ekonomi dergilerine danışmanlık yapan Şevin Ekinci,

2011- 2012 arasında Trusted Sources, EMEA Bölgesi Kıdemli Analist ve Ekonomisti olarak görev aldı.

Şevin Ekinci, Trusted Sources UK Ltd şirketinde üç yıl boyunca aralarında Blackrock ve Jupiter gibi büyük fonların da olduğu Londra'daki büyük yabancı yatırımcılara Türkiye ve Güney Afrika ekonomisi ve piyasaları hakkında danışmanlık verdi.

2012 yılında Londra merkezli Trusted Sources'dan bağımsızlaşarak Ekinci Economics Consulting'i kurdu.

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