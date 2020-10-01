Şevin Alaca kimdir? Kars Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca nereli, kaç yaşında?
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Şevin Alaca kimdir? Kars Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca nereli, kaç yaşında?

01.10.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:59
Şevin Alaca kimdir? Kars Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca nereli, kaç yaşında?

Şevin Alaca, 31 Mart 2019 seçimlerinde Ayhan Bilgen ile birlikte Kars Belediyesi Eşbaşkanı seçildi. Alaca, 1 Ekim 2020 tarihinde gözaltına alındı. Eşbaşkan Şevin Alaca biyografisi haberimizde.

Şevin Alaca kaç yaşında? Kars'ta doğan belediye eşbaşkanı, ilk eğitimine burada başladı ve ardından Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi eğitimi gördü. Serbest Muhasebe ve Mali Müşavir olarak çalışmalar yürüten Şevin Alaca hayatı...

ŞEVİN ALACA KİMDİR?

Alaca, Kars'ta dünyaya geldi. İlkokulu Kars'ta tamamlayarak ortaokul ve lise öğrenimini Erzurum'da bitirdi. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Serbest Muhasebe ve Mali Müşavir görevlerinde bulunan Alaca, özel şirketlerde SMMM olarak çalıştı.

Şevin Alaca kimdir? Kars Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca nereli, kaç yaşında?

HDP İstanbul Ataşehir İlçe yönetimi ve İl Kadın Meclisi'nde çalışmalar yürüten Şevin Alaca, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde HDP'den Kars Belediyesi Eşbaşkanlığına seçildi. 1 Ekim 2020 tarihinde de gözaltına alındı.

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