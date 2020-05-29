Sevimli yavru tilki böyle görüntülendi
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Sevimli yavru tilki böyle görüntülendi

Sevimli yavru tilki böyle görüntülendi Ardahan'da annesinin yiyecek getirmesini bekleyen yavru tilki kameralara yansıdı.

29.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:09

Sevimli yavru tilki böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da annesinin yiyecek getirmesini bekleyen yavru tilki kameralara yansıdı.

Ardahan merkeze bağlı Tepeler Köyü yolu kenarında yuva yapan tilkinin minik yavrusu yiyecek bulmaya giden annesini yuvanın üzerine çıkarak bekliyor. Köy yolu üzerinde annesini bekleyen yavru tilki, kendilerine yaklaşan vatandaşları görünce yuvalarını girerek saklanıyor.

Ardahan'a yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Tepeler Köyünde yuva yapan tilki, yavrularının doyurmak için yiyecek aramaya gidince, yavrulardan bir tanesi yuvadan dışarı attı. Annesinin yiyecek getirmesini dışarıda, yuvalarının üzerinde bekleyen tilki yavrusu her hangi bir ses duyunca yuvaya girerek saklanıyor.

Sevimli yavru tilki böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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