Sevimli Tehlikeli filmi oyuncuları kim? Sevimli Tehlikeli filmi konusu, oyuncuları ve Sevimli Tehlikeli özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Sevimli Tehlikeli filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sevimli Tehlikeli filmini izleyecek olanların merak ettiği Sevimli Tehlikeli konusu nedir, Sevimli Tehlikeli oyuncuları kimler ve Sevimli Tehlikeli özeti gibi konuları inceliyoruz.

SEVİMLİ TEHLİKELİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, aksiyondan drama kadar birçok temayı masallarla birleştiriyor. Birçok masalın ana temasını barındıran filmde Beyaz Atlı Prens'ten Robin Hood'a Rapunzel'den Sindrella'ya, birçok masal komik bir dilde anlatılıyor. Zarok, yıllar önce Edirne'de beşikteki bir çocuğu çalıp büyük acıların yaşanmasına sebep olur. Yıllar sonra bu vicdan azabından kurtulacağı bir fırsat yakalayan Zarok, kaçırdığı kızı ikinci kez kaçırıp gerçek ailesine geri götürür.

SEVİMLİ TEHLİKELİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Özcan Deniz

Oyuncular: Şükrü Özyıldız, Ayça Ayşin Turan

Tür: Komedi, Romantik

Yapım Yılı: 2014 (114 dk)

Vizyon Tarihi: 6 Şubat 2015 Cuma

Senaryo: Özcan Deniz

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