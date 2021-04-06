Sevim Arsel kimdir? Semahat Sevim Arsel kaç yaşında?

Vehbi Koç'un kızı olan Semahat Sevim Arsel, Forbes Türkiye'nin hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde yeniden yerini aldı. Açıklanan liste ile beraber Sevim Arsel'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Sevim Arsel kimdir? Semahat Sevim Arsel kaç yaşında? Sevim Semahat Arsel'in hayatına dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vehbi Koç'un kızı olan Semahat Sevim Arsel, Forbes Türkiye'nin hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde yeniden yerini aldı. Açıklanan liste ile beraber Sevim Arsel'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Sevim Arsel kimdir? Semahat Sevim Arsel kaç yaşında? Sevim Semahat Arsel'in hayatına dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEVİM ARSEL KİMDİR?

Semahat Arsel, asıl adı Semahat Sevim Arsel 1928 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş, Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding'in yönetim kurulu üyesidir.

Semahat Arsel, Vehbi Koç ve Sadberk Hanım'ın en büyük çocuğudur.

Semahat Sevim Arsel'in kardeşleri; Rahmi Koç, Suna Kıraç, Sevgi Gönül'dür.

Semahat Sevim Arsel, Amerikan Kız Koleji'nden mezun oldu.

1964 - 1972 yılları arasında Koç Holding yönetim kurulu üyesi ve Vehbi Koç Vakfı yönetim kurulu üyesi olarak görev üstlendi.

İngilizce ve Almanca bilen Arsel, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının kurucu üyesidir.

Florance Nightingale Vakfı 2. başkanı ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu kurucusudur.

TURYAT ve SANERC (Semahat Arsel Nursing Educational & Research Center)'in başkanlığını yaptı.

1956 yılında Nusret Arsel ile evlenen Semahat Sevim Arsel'in çocuğu yoktur.

Şu anki dönemde, TURYAT ve SANERC (Semahat Arsel Nursing Educational & Research Center)'in Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

Semahat Sevim Arsel 2012 yılına gelindiğinde vergi rekortmeni seçildi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2015 yılında açıklamış olduğu verilere göre 2014 yılında en fazla vergi veren 2. isim oldu.

Mart 2013 itibariyle Forbes dergisinin yaptığı araştırmaya göre, 3,2 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin 2. dünyanın ise 423. zengin ismidir.

Forbes Türkiye'nin 2021"En zengin 10 Türk" listesinde Semahat Sevim Arsel de yerini aldı.

SEMAHAT SEVİM ARSEL KAÇ YAŞINDA?

Semahat Sevim Arsel 1928 doğumlu olup 93 yaşındadır.