Sevilen Mahkeme Başkanı Yılmaz'a duygulu veda
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Sevilen Mahkeme Başkanı Yılmaz'a duygulu veda

Sevilen Mahkeme Başkanı Yılmaz'a duygulu veda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep'te önemli FETÖ davalarının görüldüğü mahkemenin başkanı Adnan Yılmaz'ın tayini Yalova Adliyesi'ne çıktı.

Gaziantep'te önemli FETÖ davalarının görüldüğü mahkemenin başkanı Adnan Yılmaz'ın tayini Yalova Adliyesi'ne çıktı. Tayini çıkan mahkeme başkanı hakim Adnan Yılmaz için mahkeme personeli tarafından veda programı düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sulh ceza hakimliği görevini yürüten, daha sonra ise terör davalarının görüldüğü ağır ceza mahkemesi başkanlığına atanan Hakim Adnan Yılmaz, HSK'nın son kararnamesi ile Yalova Adliyesi'nde görev yapacak. FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen Naksan Holding davası başta olmak üzere kamuoyunda bilinen pek çok FETÖ davası kararlarında görev alan Yılmaz için mahkeme personeli tarafından veda yemeği düzenledi.

Zaman zaman duygulu anların yaşandığı programın ardından Yılmaz, kentten ayrıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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