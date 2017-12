Sevgiliye Alınabilecek Yılbaşı Hediye Fikirleri

Bu yeniyılda da sevdiklerimize alacağımız hediye ne olursa olsun niyet hep aynıdır: onlara, onları düşündüğümüzü hissettirmek!



Bunun için, sevgiliye alınabilecek en samimi ve içten hediyeleri sizler için bulmaya çalıştık. Umuyoruz bu fikirler işinize yarar ya da sevgiliye ne alsam derken size farklı fikirler sunarlar.



İşte kız arkadaş ve erkek arkadaş için hediye fikirleri:



Seyahat etmeyi seven bir çiftseniz, sizi harekete geçirecek bir çift bilet almaya ne dersiniz? Haftasonunu geçireceğiniz günü birlik bir gezinti bile olabilir bu.







Güzel anılar biriktirmek isteyenler için polaraid makine



Çikolata tutkunlarına farklı markalardan çikolata paketi



2018'in beklenen konser ve etkinliklerine bir bilet



Günün her saatinde ona sevginizi gösterecek bir saat



Ellerini tutamadığınız zamanlarda sıcak kalması için bir çift kırmızı eldiven



En sevdiğiniz resimleri bastırabilir ve mandallı fotoğraf asma ipi ile beraber kendisine hediye edebilirsiniz.







Çift olarak yaptırabileceğiniz sizin için anlamlı bir dövme







Sürpriz bir yılbaşı sofrası, en sevdiği yiyecekler ve içecekler eşliğinde











Odasını sevdiği kokularla dolduracak renkli mumlar







Bir tema çerçevesinde seçeceğiniz fotoğraflarla masa takvimi oluşturmak







Sizin için özel olan bir yazarın, şairin kitabı veya ressamın tablosu











Takip ettiği bir dergi için yıllık abonelik



Yemek yapmayı sevenler için yemek kitabı ya da kendi tariflerini not edeceği yemek defteri



Anlamlı bir kolye ya da benzer aksesuarlar







Soğuk kış günlerinde giydikçe sizi hatırlayacağı kırmızı bir kazak hatta yılbaşı ruhunu yansıtmak için bir çift geyikli çorap



Ev dekorasyonuna canlılık katacak bir ev bitkisi







Her an her yerde ruh halinize göre paylaşacağınız müzikleri yüksek kaliteliyle ve sınırsız dinleyebilmesi için, müzik üyeliği. ya da dijital yerine nostaljik bir tat sevenlere pikap/plak ikilisi.



Sinefiller için, birlikte izlemekten keyif alacağınız filmleri kiralama







Sevgilinizin hoşuna gidecek kokularda masaj yağları alarak, tüm yılın stresine iyi gelecek bir masaj teklifinde bulunabilirsiniz.



Extreme sporları sevenler için aksiyon kameraları



Kişiselleştireceğiniz bardak kupalar ve yanında sağlık katan bitki çayları







Hediyeler bahane, sevmek ve sevilmek şahane.



Hep birlikte mutlu senelere!



Seda Kabil/ PembeNar Özel