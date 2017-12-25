Sevgiliye Alınabilecek Yılbaşı Hediye Fikirleri
Yılbaşı, sevdiklerimize hediyeler alarak onları mutlu etmek için güzel bir bahanedir. Alacağınız hediyenin maddi değerinden çok manevi değeri bu yüzden daha önemli. Yılbaşı yaklaşırken, sevgilinize sürpriz yapacağınız yılbaşı hediyesine henüz karar veremediyseniz, sizi, en güzel ve samimi yılbaşı hediye fikirleri listemize göz atmaya davet ediyoruz.
Bu yeniyılda da sevdiklerimize alacağımız hediye ne olursa olsun niyet hep aynıdır: onlara, onları düşündüğümüzü hissettirmek!
Bunun için, sevgiliye alınabilecek en samimi ve içten hediyeleri sizler için bulmaya çalıştık. Umuyoruz bu fikirler işinize yarar ya da sevgiliye ne alsam derken size farklı fikirler sunarlar.
İşte kız arkadaş ve erkek arkadaş için hediye fikirleri:
Seyahat etmeyi seven bir çiftseniz, sizi harekete geçirecek bir çift bilet almaya ne dersiniz? Haftasonunu geçireceğiniz günü birlik bir gezinti bile olabilir bu.
Güzel anılar biriktirmek isteyenler için polaraid makine
Çikolata tutkunlarına farklı markalardan çikolata paketi
2018'in beklenen konser ve etkinliklerine bir bilet
Günün her saatinde ona sevginizi gösterecek bir saat
Ellerini tutamadığınız zamanlarda sıcak kalması için bir çift kırmızı eldiven
En sevdiğiniz resimleri bastırabilir ve mandallı fotoğraf asma ipi ile beraber kendisine hediye edebilirsiniz.
Çift olarak yaptırabileceğiniz sizin için anlamlı bir dövme
Sürpriz bir yılbaşı sofrası, en sevdiği yiyecekler ve içecekler eşliğinde
Odasını sevdiği kokularla dolduracak renkli mumlar
Bir tema çerçevesinde seçeceğiniz fotoğraflarla masa takvimi oluşturmak
Sizin için özel olan bir yazarın, şairin kitabı veya ressamın tablosu
Takip ettiği bir dergi için yıllık abonelik
Yemek yapmayı sevenler için yemek kitabı ya da kendi tariflerini not edeceği yemek defteri
Anlamlı bir kolye ya da benzer aksesuarlar
Soğuk kış günlerinde giydikçe sizi hatırlayacağı kırmızı bir kazak hatta yılbaşı ruhunu yansıtmak için bir çift geyikli çorap
Ev dekorasyonuna canlılık katacak bir ev bitkisi
Her an her yerde ruh halinize göre paylaşacağınız müzikleri yüksek kaliteliyle ve sınırsız dinleyebilmesi için, müzik üyeliği. ya da dijital yerine nostaljik bir tat sevenlere pikap/plak ikilisi.
Sinefiller için, birlikte izlemekten keyif alacağınız filmleri kiralama
Sevgilinizin hoşuna gidecek kokularda masaj yağları alarak, tüm yılın stresine iyi gelecek bir masaj teklifinde bulunabilirsiniz.
Extreme sporları sevenler için aksiyon kameraları
Kişiselleştireceğiniz bardak kupalar ve yanında sağlık katan bitki çayları
Hediyeler bahane, sevmek ve sevilmek şahane.
Hep birlikte mutlu senelere!
Seda Kabil/ PembeNar Özel