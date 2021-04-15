Sevgilisiyle kucak kucağa pozunu paylaşan Danla Bilic, annesinden veto yedi
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Sevgilisiyle kucak kucağa pozunu paylaşan Danla Bilic, annesinden veto yedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Poyraz Teoman ile yurt dışına tatile gitti. Tulum'da romantik anlar yaşayan çift, hamakta kucak kucağa poz verdi. Sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Danla Bilic, annesinden uyarı gelince kısa sürede paylaşımını sildi.

8 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir röportaj yaparak adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şimdilerde Tulum'da tatil yapıyor. Her anını Instagram hesabından yayınlayan Danla, sevgilisiyle aşka geldiği bir anı da paylaşmayı ihmal etmedi.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Instagram'da 5,7 milyon takipçisi bulunan Danla, yaklaşık dört aydır birlikte olduğu ekonomist Poyraz Teoman'la hamakta kucak kucağa verdikleri pozu paylaştı. Annesinden veto yiyen Bilic, paylaşımını kısa sürede sildi. Sadece kendi fotoğrafını paylaşan fenomen, "Annem 'nazar değer' dedi. Yok şaka 'ayıp' dedi" notunu yazdı.

Sevgilisiyle kucak kucağa pozunu paylaşan Danla Bilic, annesinden veto yedi
Sevgilisiyle kucak kucağa pozunu paylaşan Danla Bilic, annesinden veto yedi
Sevgilisiyle kucak kucağa pozunu paylaşan Danla Bilic, annesinden veto yedi
Sevgilisiyle kucak kucağa pozunu paylaşan Danla Bilic, annesinden veto yedi
Sevgilisiyle kucak kucağa pozunu paylaşan Danla Bilic, annesinden veto yedi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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