Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu yayınladı, planı tutmayınca bin pişman oldu

TikTok'ta genç bir kız tarafından yapılan paylaşım, kısa süre içerisinde 25 milyonun üzerinde izlenme aldı. 'Kayleigh.brogan' isimli kız, paylaştığı videoda, erkek arkadaşından ayrılmasının nedenini anlattı.

HEM ZENGİN OLAMADI HEM TERK EDİLDİ

Erkek arkadaşının zengin olmak için cinsellik sahnelerini kameraya alarak OnlyFans hesabından yayınladığını dile getiren kadın sevgilisini terk ettiğini söyledi. İkili arasındaki yazışmaları paylaşan kadın gönderisine, "Zengin olamadı üstelik terk edildi" notunu ekledi.

VİDEO KARŞILIĞINDA PARA KAZANMAK İSTİYORDU

Genç kız, erkek arkadaşının platforma yüklediği videolar karşılığında para kazanmayı hedeflediğini ancak videoya ilgi olmayınca bu planın tutmadığını anlattı. Diğer yandan genç adamın da yaptıklarından dolayı pişman olduğu ve sevgilisiyle yeniden barışmak istediği belirtildi.

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