sevgilisiyle canlı yayına bağlandı
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sevgilisiyle canlı yayına bağlandı

Keremcem, Number1 Türk Fm ve instagram ortak yayınında Kadir Çetin'in sunduğu Evden eve programına konuk oldu.

sevgilisiyle canlı yayına bağlandı
03.06.2020 19:20 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:23

Ünlü şarkıcı Keremcem, ünlü DJ Kadir Çetin'in sunduğu 'Evden Eve' programına konuk. Keremcem, sevgilisi Gazal ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu belirterek, "Gazal, hayatı benim için yeniden anlamlandıran birisi. Şu an çok güzel gidiyor her şey. 1.5 yıldır birlikteyiz. Evlenme meraklısı biri de değil. Hayat planlar yaparken başına gelenlerdir. Göreceğiz" dedi. Yayına misafir olan Gazal ise "Keremcem'i tanımıyordum tanıştıktan sonra şarkıcı ve ünlü olduğunu öğrendim." dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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