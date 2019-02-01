Sevgilisinin Saldırısına Uğrayan Fırat Altunmeşe'nin, Yüzündeki İzlerden Dolayı Set Durdu
Geçtiğimiz hafta sevgilisinin saldırısına uğrayan ve yüzü kanlar içinde kalan Fırat Altunmeşe'nin, başrolünde yer aldığı film çekimleri 3 gün durdu.
Ünlü türkücü İzzet Altunmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe geçen hafta Bebek'te kız arkadaşıyla tartışmış, genç oyuncunun yüzü kanlar içinde kalmıştı. Yüzünde oluşan tırnak izleri genç oyuncunun başına iş açtı.
KAVGA TATLIYA BAĞLANDI
Sevgilisi tarafından yüzü yaralanan Altunmeşe daha sonra "Ne ben, ne de kız arkadaşım isteyerek birbirimizin canını yakmayız. Karşılıklı tartışma sonucu böyle bir durum yaşandı. İnsanız hepimiz hata yapabiliriz" sözleriyle kavganın tatlıya bağlandığını açıklamıştı.
DERİN YARA İZLERİNDEN DOLAYI SETE 3 GÜN ARA VERİLDİ
Oyuncunun yaşadığı bu olayın, başrolünü oynadığı ve çekimleri yeni başlayan Yengeç adlı filmin setinde ise krize neden olduğu ortaya çıktı. Yüzündeki tırmık izleri derin olduğu için makyajla kapatılayan Altunmeşe'nin özel durumu nedeniyle çekimlere 3 gün ara verildi. Yüzündeki yaralar yavaş yavaş iyileşmeye başlayan oyuncu bu hafta iş başı yaptı.
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NE CIRMIŞ YAAAA , KIZIM ZATEN YÜZDE BİR MEYMENET YOK SENDE ÇİZMİŞSİN DAHA PARA ETMEZCevap Yaz Yayından Kaldır
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kız kız değil ZOMBİ. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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az babandan örnek al adam olmaya bakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dayak yiyen hatta yemeyen ama iftira eden bir kadın olsaydı kamu davası açılırdıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Erkek adam, dayak yermi ??Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır