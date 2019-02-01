Sevgilisinin Saldırısına Uğrayan Fırat Altunmeşe'nin, Yüzündeki İzlerden Dolayı Set Durdu

Ünlü türkücü İzzet Altunmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe geçen hafta Bebek'te kız arkadaşıyla tartışmış, genç oyuncunun yüzü kanlar içinde kalmıştı. Yüzünde oluşan tırnak izleri genç oyuncunun başına iş açtı.

KAVGA TATLIYA BAĞLANDI

Sevgilisi tarafından yüzü yaralanan Altunmeşe daha sonra "Ne ben, ne de kız arkadaşım isteyerek birbirimizin canını yakmayız. Karşılıklı tartışma sonucu böyle bir durum yaşandı. İnsanız hepimiz hata yapabiliriz" sözleriyle kavganın tatlıya bağlandığını açıklamıştı.

DERİN YARA İZLERİNDEN DOLAYI SETE 3 GÜN ARA VERİLDİ

Oyuncunun yaşadığı bu olayın, başrolünü oynadığı ve çekimleri yeni başlayan Yengeç adlı filmin setinde ise krize neden olduğu ortaya çıktı. Yüzündeki tırmık izleri derin olduğu için makyajla kapatılayan Altunmeşe'nin özel durumu nedeniyle çekimlere 3 gün ara verildi. Yüzündeki yaralar yavaş yavaş iyileşmeye başlayan oyuncu bu hafta iş başı yaptı.