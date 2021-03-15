Sevgilisinin otomobilini çizdiği görüntüleriyle olay yaratan Ece Erken'den, geç gelen pişmanlık itirafı
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Sevgilisinin otomobilini çizdiği görüntüleriyle olay yaratan Ece Erken'den, geç gelen pişmanlık itirafı

15.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:57

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü sunucu Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun otomobilini çizmesiyle ilgili soru karşısında, "Şimdiki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, saçmaladım ve üzgünüm" yanıtını verdi.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü sunucu Ece Erken, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Hakkında merak edilenlere cevap veren Erken, yeniden evlenmek konusuna yeşil ışık yakarak şunları söyledi: "Yok desem yalan olur, evet desem de yalan olur. Çok kafam karışık bu konuda. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tektaş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum. Ben evlilik ve sevgili konusunda başarılı bir kadın değilim. Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor. Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor... Ama kapım aralık, tam açık değil..."

Sevgilisinin otomobilini çizdiği görüntüleriyle olay yaratan Ece Erken'den, geç gelen pişmanlık itirafı

"PİŞMANIM, ÜZGÜNÜM, SAÇMALADIM"

Şafak Mahmutazıcıoğlu ile hala birlikte olduklarını söyleyen Ece Erken, yeniden anne olmak istediğini ve sevgilisiyle bu konuyu konuştuklarını dile getirdi. Sevgilisinin arabasını neden çizdiği konusuna da açıklama yapan ünlü sunucu, şunları kaydetti: "Malum şahıs beni çok sinirlendirdi. Aslında çizmeyecektim, bir şey yazacaktım. Ama keskin bir şey bulamadım. Aynayı büktüm. Şu anki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, pişmanım, üzgünüm, saçmaladım..."

ALİŞAN'LA KÜSLÜK SEBEBİNİ AÇIKLADI

Ünlü sunucu, "Alişan ile neden küstünüz? Demet Akalın ile barıştığı için mi?" sorusuna ise, "Hayır, barışma şeklinden dolayı küstüm. Alişan, Demet ile ilgili hepimize ağır laflar söylerdi. Söylemiş de olabilir, sonra barışmış da olabilir. Ama sonrasında ağlayarak barışması daha iki gün önce tweetler atıp, fotoğraflar koyması beni rahatsız etti. Allah çok mutlu etsin, bence doğrusu bu. Demet ile karakter daha çok anlaşıyorlar yakışıyorlar. Allah dostluklarını bozmasın." şeklinde yanıt verdi.

Sevgilisinin otomobilini çizdiği görüntüleriyle olay yaratan Ece Erken'den, geç gelen pişmanlık itirafı
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