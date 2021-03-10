Sevgilisinin kız arkadaşını öldüren şahıs savunmasıyla pes dedirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sevgilisinin kız arkadaşını öldüren şahıs savunmasıyla pes dedirtti

10.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:18
Sevgilisinin kız arkadaşını öldüren şahıs savunmasıyla pes dedirtti

İzmir'de tartıştığı kız arkadaşını öldürmek için tabancasını ateşleyen Salih Erduğan, sevgilisinin ani hamle yapmasıyla yanındaki arkadaşını vurdu. Mahkemede kendisini, "Öldürme niyetim olsa sekiz tane daha kurşun vardı. Bunları da kullanırdım" diyerek savunan Erduğan, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İzmir'in Konak ilçesinde Ekim 2018 günü yaşanan olayda, Salih Erduğan kavgalı olduğu kız arkadaşı K.T.'nin cep telefonuna, görüşmek istediğini bildiren mesaj gönderdi. K.T. de beraberine arkadaşı Nilüfer Yetim'i (45) alarak, otomobiliyle Erduğan ile buluşmaya gitti. Otomobilin yanına gelen Erduğan, camı açan K.T. ile konuşmaya başladı. Ancak ikili arasındaki konuşma, tartışmaya döndü.

MERMİNİN HEDEFİ GENÇ KADININ ARKADAŞI OLDU

Bu sırada Erduğan, belinden çıkardığı tabancayı direksiyon başındaki K.T.'ye ateşledi. K.T.'nin yaptığı hamleyle kurtulduğu mermi, yanındaki arkadaşı Nilüfer Yetim'in başına isabet etti. Ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yetim, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polise teslim olan ve tutuklanan Salih Erduğan hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açıldı.

"KİMSEYİ TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM"

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 12'nci duruşmasına tutuklu sanık Salih Erduğan, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin yerinde olduğunu belirten raporun kendilerine ulaştığını bildirdi. Duruşma savcısı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Merve Çimen'in sanığın cezalandırılmasını istediği duruşmada son sözü sorulan Erduğan, daha önce de söylediği "Olayda hayatını kaybeden kişiyi tanımam. Herhangi bir şekilde kimseyi tasarlayıp öldürmedim. Öldürme niyetim olsa sekiz tane daha kurşun vardı. Bunları da kullanırdım. Amacım öldürmek değildi" sözlerini tekrarladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Salih Erduğan'ı 'tasarlayarak öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Haber Yorumları (3)
KESKİN: Şimdi siz sanıyorsunuz ki ağırlaştırılmış müebbet daha çıkamaz cezaevinden. Ağırlaştırılmış müebbet 30 yıldır. Yarısı yatar oluyor 15 yıl. Son 1 yıl denetimli serbestlik 14 sene. Tasarlayarak birini öldürdüğünde alacağın en büyük ceza o da hiçbir indirim vs yoksa eğer. Bence öyle olmamalı. Ortalama insan ömrü 80 yılsa eğer oldurdugun kişi 20 yaşındaysa sana 60 yıl ceza verilmeli. En azi da 30 yıl olmali. Yani 79 yaşında birini öldürdüğünde de 30 yıl yatacaksin.
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
KESMEZ: Şimdi sende sanıyonki agırlaştırılmış müebbet alan kişi yarısını yatıyor sanıyorsun, Malesef eksik biliyorsun, agırlaştırılmış müebbet dolu dolu 29 yıl yatacak son senesini denetimde geçircek. . Hele kadın cinayetlerinde hiç indirim yok. . .
Yayından Kaldır
AD: kız arkadası ceza almıyormu ? kızı ateşin önüne atmış
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ümit Özdağ Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Hülya Avşar Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sevgilisinin kız arkadaşını öldüren şahıs savunmasıyla pes dedirtti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 19:36:16. #1.16#
title