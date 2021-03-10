Sevgilisinin kız arkadaşını öldüren şahıs savunmasıyla pes dedirtti

İzmir'de tartıştığı kız arkadaşını öldürmek için tabancasını ateşleyen Salih Erduğan, sevgilisinin ani hamle yapmasıyla yanındaki arkadaşını vurdu. Mahkemede kendisini, "Öldürme niyetim olsa sekiz tane daha kurşun vardı. Bunları da kullanırdım" diyerek savunan Erduğan, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İzmir'in Konak ilçesinde Ekim 2018 günü yaşanan olayda, Salih Erduğan kavgalı olduğu kız arkadaşı K.T.'nin cep telefonuna, görüşmek istediğini bildiren mesaj gönderdi. K.T. de beraberine arkadaşı Nilüfer Yetim'i (45) alarak, otomobiliyle Erduğan ile buluşmaya gitti. Otomobilin yanına gelen Erduğan, camı açan K.T. ile konuşmaya başladı. Ancak ikili arasındaki konuşma, tartışmaya döndü.

MERMİNİN HEDEFİ GENÇ KADININ ARKADAŞI OLDU

Bu sırada Erduğan, belinden çıkardığı tabancayı direksiyon başındaki K.T.'ye ateşledi. K.T.'nin yaptığı hamleyle kurtulduğu mermi, yanındaki arkadaşı Nilüfer Yetim'in başına isabet etti. Ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yetim, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polise teslim olan ve tutuklanan Salih Erduğan hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açıldı.

"KİMSEYİ TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM"

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 12'nci duruşmasına tutuklu sanık Salih Erduğan, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin yerinde olduğunu belirten raporun kendilerine ulaştığını bildirdi. Duruşma savcısı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Merve Çimen'in sanığın cezalandırılmasını istediği duruşmada son sözü sorulan Erduğan, daha önce de söylediği "Olayda hayatını kaybeden kişiyi tanımam. Herhangi bir şekilde kimseyi tasarlayıp öldürmedim. Öldürme niyetim olsa sekiz tane daha kurşun vardı. Bunları da kullanırdım. Amacım öldürmek değildi" sözlerini tekrarladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Salih Erduğan'ı 'tasarlayarak öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.