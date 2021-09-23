Sevgilisinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden kadın: Kafamda şişe kırdı

ZONGULDAK'ta, otel odasında erkek arkadaşının cinsel saldırısına uğradıktan sonra jandarma noktasında araçtan kendisini aşağı atarak, kurtulduğunu iddia eden N.S.'nin (40) şikayetiyle bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanan Ö.E. (41), hakim karşısına çıktı. N.S., duruşmada, "O gün yiyip içtik. Otele gittik. Ben istemememe rağmen üzerime çıktı. Rakı şişesini kafamda kırdı, yaralandım" dedi.

Olay, mart ayında, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre N.S., 9 aydır sevgili olduğu Ö.E.'den ayrılmak istedi. Konuşmak için buluşan ikili, daha sonra otele gitti. Otelde tartışma çıkarken Ö.E., başında içki şişesi kırdığı N.S.'ye cinsel saldırıda bulundu. Ö.E.'nin aracıyla otelden ayrılan N.S., jandarma noktasında seyir halindeki aracın kapısını açarak, yola atladı. N.S., jandarma ekiplerine sığınırken Ö.E. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ö.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ö.E. hakkında 'kasten yaralama' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan Ö.E., önceki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanık Ö.E. ise suçlamaları kabul etmeyerek, N.S.'nin ifadesinin doğru olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.