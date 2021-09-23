Sevgilisinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden kadın: Kafamda şişe kırdı - Haberler
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Sevgilisinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden kadın: Kafamda şişe kırdı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Sevgilisinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden kadın: Kafamda şişe kırdı

ZONGULDAK'ta, otel odasında erkek arkadaşının cinsel saldırısına uğradıktan sonra jandarma noktasında araçtan kendisini aşağı atarak, kurtulduğunu iddia eden N.S.'nin (40) şikayetiyle bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanan Ö.E. (41), hakim karşısına çıktı.

ZONGULDAK'ta, otel odasında erkek arkadaşının cinsel saldırısına uğradıktan sonra jandarma noktasında araçtan kendisini aşağı atarak, kurtulduğunu iddia eden N.S.'nin (40) şikayetiyle bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanan Ö.E. (41), hakim karşısına çıktı. N.S., duruşmada, "O gün yiyip içtik. Otele gittik. Ben istemememe rağmen üzerime çıktı. Rakı şişesini kafamda kırdı, yaralandım" dedi.

Olay, mart ayında, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre N.S., 9 aydır sevgili olduğu Ö.E.'den ayrılmak istedi. Konuşmak için buluşan ikili, daha sonra otele gitti. Otelde tartışma çıkarken Ö.E., başında içki şişesi kırdığı N.S.'ye cinsel saldırıda bulundu. Ö.E.'nin aracıyla otelden ayrılan N.S., jandarma noktasında seyir halindeki aracın kapısını açarak, yola atladı. N.S., jandarma ekiplerine sığınırken Ö.E. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ö.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ö.E. hakkında 'kasten yaralama' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan Ö.E., önceki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ARABADAN KENDİMİ ATIP, JANDARMAYA KOŞTUM'

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, N.S. ve Ö.E. de hazır bulundu. Mahkemede ifade veren N.S., erkek arkadaşı Ö.E.'nin cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü. Başında oluşan yara nedeniyle acile gitmek için otelden çıktıklarını belirten N.S., "Filyos'a geldiğimizde bende bir cesaret oluştu. Ben orada sanığın araçta olan arkadaşına, 'Beni karakola götürür müsün?' dedim. O sırada bunu sanık duydu. Bunun üzerine sanık bana, 'Sen ne diyorsun?' dedi. Yolda giderken bu konuşma sırasında jandarma noktasına geldik. Ben araba henüz durmamışken kendimi attım. Hemen jandarmaya koştum, 'Yardım edin' dedim. Sanığın bana tecavüz edip etmediğini söylediğimi hatırlamıyorum. Jandarma beni karakola götürdü. Karakoldan ambulansla hastaneye gittim. O gün yiyip içtik. Otele gittik. Ben istemememe rağmen üzerime çıktı. Orada rakı şişesini kafamda kırdı, yaralandım. Şikayetçiyim" dedi.

Sanık Ö.E. ise suçlamaları kabul etmeyerek, N.S.'nin ifadesinin doğru olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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