Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
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Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm

Eskişehir'de tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, adliyeye sevk edildiği esnada gazetecilerin sorduğu "Neden öldürdün?" sorusuna, "Namusumla oynadı, öldürdüm. Böyle insanlar yaşamasın" dedi.

04.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:57

Eskişehir'de, tartıştığı sevgilisi Emrah Sanat'ı (32) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özlem Ç. (32), adliyeye sevk edildi. Özlem Ç., adliyeye sevk edilişi sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Neden öldürdün?" sorusuna, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar dünyada" diye karşılık verdi.

İzmir'de yaşayan Özlem Ç., dün Eskişehir'e gelerek sevgilisi Emrah Sanat (32) ile buluştu. Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'taki bir aparta giden çift, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Özlem Ç., mutfaktan aldığı bıçağı, Emrah Sanat'ın göğsüne sapladı. Sanat, kanlar içinde yere yığılırken Özlem Ç. kaçtı.

Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm

KADIN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Emrah Sanat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Özlem Ç. ise Huzur Mahallesi'nde yaşayan akrabasının evinde gözaltına alındı.

"NAMUSUMLA OYNADI, ÖLDÜRDÜM"

Özlem Ç., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özlem Ç. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar dünyada" diye cevap verdi.

Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm

Kaynak: DHA

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