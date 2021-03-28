Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam eden saldırganın 3 ay önce uzaklaştırma aldığı öğrenildi
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Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam eden saldırganın 3 ay önce uzaklaştırma aldığı öğrenildi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın sevgilisine önce çatal fırlatarak darbedip ardından hiçbir şey olmamış gibi yemek yediği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları saldırganın yakalanmasını isterken, görüntülerin 3 ay öncesine ait olduğu, genç kadının olaydan sonra şikayetçi olarak saldırgan hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

Marmaris ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde isminin Engin C. olduğu bildirilen erkeğin, sevgilisi olan bir genç kadına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoyu izleyen pek çok kullanıcı adının Engin C. olduğu öğrenilen şahsın tutuklanması için çağrıda bulundu.

3 GÜN HAPSE MAHKUM EDİLMİŞ

Kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinin 3 ay öncesine ait olduğu öğrenildi. Şiddet gören B.Ö.'nün olaydan sonra şikayetini geri çektiği belirtildi. Ancak daha sonra genç kadının tekrardan şikayetçi olması üzerine Engin C. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldığı, ancak kararı ihlal ettiği için de 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YEMEK YEDİ

Görüntülerde saldırganın genç kadına önce çatal fırlattığı ardından darbettiği görülüyor. Saldırgan kadına sözlü olarak bir şeyler söyledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam ediyor.

Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti
Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti
Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam eden saldırganın 3 ay önce uzaklaştırma aldığı öğrenildi
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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