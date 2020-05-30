Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, sevgilisi Sedat Kumaş'ı yaralama suçundan geçtiğimiz mart ayında gözaltına alındı. Mesudiyeli'nin ifadesinde "'Şeytanla anlaşma yapacaksın' diyerek tarikata üye olmamı istedi. Sonra da kendini bıçakladı" dediği ortaya çıktı.

30.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:36

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran ve sonrasında ayrılan Hasal Mesudiyeli, mart ayında erkek arkadaşını yaralama suçundan gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Mesudiyeli'nin polis merkezinde verdiği ilk ifadesi dikkat çekti.

"BIÇAĞI BACAĞINA SAPLADI"

Hazal Mesudiyeli, verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Alkol aldıktan sonra Sedat birden boğazıma sarıldı ve 'Şeytanla anlaşma yapacaksın, karşılığında da beni kazanacaksın' dedi. Ben de 'Seni istemiyorum, ter kokuyorsun, paran da yok' dedim. Belime tekme attı, yuvarlandım. Ağlayınca beni teselli etmek için elindeki kolyeyi boynuma taktı, 'Sen artık tarikat üyesisin, benden başka erkeğin olamazsın' dedi. Evden gitti ve döndüğünde elinde kocaman bir pelüş ayı vardı. Ben hediyeyi beğenmeyince, mutfaktan aldığı bıçağı bacağına sapladı."

Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı

"KANIMI YALAYACAKSIN"

Yaşadığı olaylı geceyi saniye saniye anlatan 26 yaşındaki Mesudiyeli "Sedat, kanayan bacağını göstererek 'Kanımı yalayacaksın' dedi. Bu sırada bıçak omzuna saplandı. Bunun üzerine evde bulunan arkadaşı Gökhan'dan yardım istedi."

Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı

"SEDAT'I HAZAL BIÇAKLADI"

Olay esnasında orada bulunan Gökhan Meriç ise alınan ifadesinde Hazal Mesudiyeli'nin gerçekleri söylemediğini belirtti. Öte yandan Mesudiyeli, 3 yıldır birlikte olduğu Sedat Kumaş'ın kendi kendini bıçakladığını ileri sürdü. Ancak Gökhan Meriç, Mesudiyeli'nin kendisine "Sedat'ı bıçakladım" dediğini söyledi.

Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Magazin
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Magazin
Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Magazin
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Magazin
Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Magazin
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı Magazin
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Naci Bostancı Mustafa Destici Jülide Sarıeroğlu
Magazin Sezen Aksu Ayça Varlıer Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 10:37:03. #1.15#
title