Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, sevgilisi Sedat Kumaş'ı yaralama suçundan geçtiğimiz mart ayında gözaltına alındı. Mesudiyeli'nin ifadesinde "'Şeytanla anlaşma yapacaksın' diyerek tarikata üye olmamı istedi. Sonra da kendini bıçakladı" dediği ortaya çıktı.

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran ve sonrasında ayrılan Hasal Mesudiyeli, mart ayında erkek arkadaşını yaralama suçundan gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Mesudiyeli'nin polis merkezinde verdiği ilk ifadesi dikkat çekti.

"BIÇAĞI BACAĞINA SAPLADI"

Hazal Mesudiyeli, verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Alkol aldıktan sonra Sedat birden boğazıma sarıldı ve 'Şeytanla anlaşma yapacaksın, karşılığında da beni kazanacaksın' dedi. Ben de 'Seni istemiyorum, ter kokuyorsun, paran da yok' dedim. Belime tekme attı, yuvarlandım. Ağlayınca beni teselli etmek için elindeki kolyeyi boynuma taktı, 'Sen artık tarikat üyesisin, benden başka erkeğin olamazsın' dedi. Evden gitti ve döndüğünde elinde kocaman bir pelüş ayı vardı. Ben hediyeyi beğenmeyince, mutfaktan aldığı bıçağı bacağına sapladı."

"KANIMI YALAYACAKSIN"

Yaşadığı olaylı geceyi saniye saniye anlatan 26 yaşındaki Mesudiyeli "Sedat, kanayan bacağını göstererek 'Kanımı yalayacaksın' dedi. Bu sırada bıçak omzuna saplandı. Bunun üzerine evde bulunan arkadaşı Gökhan'dan yardım istedi."

"SEDAT'I HAZAL BIÇAKLADI"

Olay esnasında orada bulunan Gökhan Meriç ise alınan ifadesinde Hazal Mesudiyeli'nin gerçekleri söylemediğini belirtti. Öte yandan Mesudiyeli, 3 yıldır birlikte olduğu Sedat Kumaş'ın kendi kendini bıçakladığını ileri sürdü. Ancak Gökhan Meriç, Mesudiyeli'nin kendisine "Sedat'ı bıçakladım" dediğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet