Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor Geçtiğimiz günlerde Allan Hakko ile ayrılan Burcu Esmersoy, arkadaşlarıyla tatile gitti. Sosyal medyada peş peşe tatil pozlarını paylaşan Esmersoy için "Eski sevgilisine nispet yapıyor" yorumları geldi.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'la boşandıktan sonra iş adamı Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak çiftin mutluluğu sadece 1,5 ay sürdü. Ayrılık sonrası tatile çıkan Esmersoy, bikinili ve mayolu pozlarıyla adeta nispet yaptı.

POZLARIYLA NEFES KESTİ

3 hafta önce sevgilisiyle yollarını ayıran Burcu Esmersoy, kız arkadaşlarıyla Marmaris'e gitti. Güzel havanın ve denizin tadını çıkaran sunucu, sosyal medya hesabından bol bol tatil pozlarını paylaşıyor. Esmersoy'un cesur pozlarını gören takipçileri, "Eski sevgilisine nispet yapıyor" yorumunu yaptı.

İşte Burcu Esmersoy'un tatil pozları...