Sevgilisi tarafından terkedilen genç kız, canına kıymak istedi

Bursa'da sevgilisi tarafından terkedildiğini iddia ederek sinir krizi geçiren genç kız, tadilat için bir apartmana kurulan iskeleye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde meydana gelen olayda sevgilisi Can Y.'nin kendisini terk ettiğini iddia eden E.G.(19) sinir krizi geçirdi. Bir apartmanın dış cephesinin tadilatı için kurulan iskeleye çıkan E.G., intihara kalkıştı.

YARIM SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, E.G'nin atlama riskine karşı hava yastığı açtı. Bu sırada E.G.'nin yanına çıkan polis ekipleri, E.G.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren müzakerenin ardından E.G., intihardan vazgeçirildi.

"SEVGİLİM CAN'I GÖSTERİN BANA"

Ekip aracına götürülen E.G., kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, sevgilim Can'ı gösterin bana" dedi ve gülmeye başladı. E.G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı