Sevgilisi tarafından terkedilen genç kız, canına kıymak istedi
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Sevgilisi tarafından terkedilen genç kız, canına kıymak istedi

26.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:53

Bursa'da sevgilisi tarafından terkedildiğini iddia ederek sinir krizi geçiren genç kız, tadilat için bir apartmana kurulan iskeleye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde meydana gelen olayda sevgilisi Can Y.'nin kendisini terk ettiğini iddia eden E.G.(19) sinir krizi geçirdi. Bir apartmanın dış cephesinin tadilatı için kurulan iskeleye çıkan E.G., intihara kalkıştı.

YARIM SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, E.G'nin atlama riskine karşı hava yastığı açtı. Bu sırada E.G.'nin yanına çıkan polis ekipleri, E.G.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren müzakerenin ardından E.G., intihardan vazgeçirildi.

Sevgilisi tarafından terkedilen genç kız, canına kıymak istedi

"SEVGİLİM CAN'I GÖSTERİN BANA"

Ekip aracına götürülen E.G., kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, sevgilim Can'ı gösterin bana" dedi ve gülmeye başladı. E.G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sevgilisi tarafından terkedilen genç kız, canına kıymak istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
YUH: bunlar kendilerine köle arıyor. zorla mı yanında tutacan. muhabbete bak. yuh
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HAKAN: OKSİJEN İSRAFI.
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HASAN ÖZSOY: Hanimefendi o erkek seni terk etti cok aci bir gercek ama sende onu terk et gitsin . düsüncende terbiyesiz bir erkek yani . Allah sana yardim etsin ve sana sabir versin . zamanla unutmaya calis. seni sevmemis demekki .
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:32:25. #1.14#
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