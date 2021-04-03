"Sevgilimin malıyım" yazılı tişört giyen Şeyma'nın savunması pes dedirtti
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"Sevgilimin malıyım" yazılı tişört giyen Şeyma'nın savunması pes dedirtti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Buket Aydın'ın programına konuk olan Şeyma Subaşı, üzerinde "Sevgilimin malıyım" yazan tişörtü niye giydiğiyle ilgili konuşurken "Sevgilimin malı olmaktan memnunum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Uzun zamandır yaşadığı Miami'de Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, Buket Aydın'ın Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Koltuk programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin kendisine aldığı ve üzerinde "Sevgilimin malıyım" yazan tişörtü niye giydiğini de anlattı.

"ONUN MALI OLMAKTAN MEMNUNUM"

Buket Aydın'ın "Tişörtünde yazan ve sevgilimin malıyım anlamına gelen cümle olay oldu. Sosyal medyada olay olan, her yere haber olan, ve yine seni eleştirilerin hedefine çeken o tişörtün giyerken, üzerinde sevgilimin malıyım yazdığının farkında olarak mı giydin?" sorusu üzerine konuşan Subaşı "Ne anlama geldiğini biliyorum. Sonrasında zaten bilerek koymak istedim. Ben o malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Zaten ben onun malı olmaktan da memnunum yani" Ben seninim ne yapmak istersin bana. Ben bu mantıkta bir insanım" dedi. Subaşı'nın bu sözleri hemcinslerini kızdırdı.

'Sevgilimin malıyım' yazılı tişört giyen Şeyma'nın savunması pes dedirtti
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Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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