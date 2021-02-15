Sevgililer Günü'nde aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı
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Sevgililer Günü'nde aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı

15.02.2021 07:44 | Son Güncelleme: 15.02.2021 07:48
Sevgililer Günü'nde aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı

Özel hayatıyla gündemden düşmeye Şeyma Subaşı, Sevgililer Günü'nde aşka gelince peş peşe sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk pozları verdi. Subaşı'nın yayınladığı fotoğraflarda birinde sevgilisinin kucağında diğerinde ise dudak dudağa.

Bir süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, aşkını herkese ilan ederek göz önünde yaşamaya başladı. 1 çocuk annesi Subaşı, dün ise sevgilisiyle en özel anlarında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

SEVGİLİSİNİN KUCAĞINDA POZ VERDİ

14 Şubat Sevgililer Günü için romantik kutlamalar yapan Şeyma Subaşı, önce Instagram hesabından sevgilisinin kucağında olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Bununla da yetinmeyen Subaşı, daha sonra da bir gülü göğsüne koyarak sevgilisin kendisini öptüğü bir pozu yayınlayarak "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düştü.

Sevgililer Günü'nde aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı

DUDAK DUDAĞA POZ VERDİLER

Sevgililer Günü'nde fena aşka gelen Subaşı, daha sonra sevgilisiyle dudak dudağa pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Art arda aşk dolu fotoğraflarını paylaşan Subaşı için "Bu kadarına da pes", "Kızını düşünmüyor musun?" ve "İyiğ ki bir sevgilin oldu" gibi yorumlar yapıldı.

Sevgililer Günü'nde aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı
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