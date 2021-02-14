Sevgililer Günü'nde 40 yıllık eşine dronla gül gönderdi

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan, oto tamir ustası Sami Demir (61), 14 Şubat Sevgililer Günü için 40 yıllık eşi Hülya Oran Demir'e apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonundayken, dronla gül gönderdi.

Erciş'te oto tamir ustalığının yanı sıra özgün tablo sanatçısı olan, 3 çocuk babası Sami Demir, 40 yıldır evli olduğu eşi için Sevgililer Günü'nde sürpriz yaptı. Demir, çiçekçiden aldığı gülü, "Hayatta kalabilmek için insanların havaya, yiyeceğe ve suya ihtiyacı var ama benim bunlara hiç ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım eşimin sevgisi, onun sevgisine ihtiyacım var. 14 Şubat Sevgililer Günü Kutlu olsun" notuyla 3'üncü kattaki eşine dronla gönderdi. Demir, eşinin Sevgililer Günü'nü böyle kutladı.

Gördüğü sürpriz karşısında çok duygulandığını ifade eden Hülya Onat Demir, "Balkona çıktığımda gördüğüm sürpriz beni çok duygulandırdı. Eşim Sami Bey ile 40 yıldır evliliğimiz mutlu bir şekilde sürüyor. Hep sürpriz yapar ama İlk kez böylesine farklı ve büyük bir sürpriz yaptı. Dron ile gül ve yazdığı notu göndermesi çok ince bir davranıştı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eşinin Sevgililer Günü'nü kutlamak için böyle bir sürpriz yapmak istediğini belirten Sami Demir ise, "Eşimle 40 yıldır aynı yastığa baş koyuyoruz. Mutlu ve huzurlu 40 yılı geride bıraktık. 3 çocuğum var. Sevgililer Günü'nde gidip çiçekçiden bir gül aldım. Yanına duygularımı anlatan bir not yazıp, zarfın içine bıraktım. Bu gül ve notumun yazılı olduğu zarfı ip ile bağlayıp, dronun gövdesine bağlayarak, oturduğumuz apartmanın 3'üncü katına göndererek kendisini arayıp balkona çıkmasını söyledim. Balkona çıktığında kendisi için hazırladığım sürprizi görünce çok mutlu oldu, çok sevindi. Eşimin Sevgililer Günü'nü kutluyorum ve kendisini çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı