Sevgiden mahrum bırakılan köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu
Sosyal medyada bir köpeğin sevilmek için sırasını beklediği video, viral oldu. Kısa süre içerisinde milyonlarca tıklanma alan videoya, çok sayıda yorum da yapıldı.
Hayvanlarla ilgili videolar, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Son olarak bir köpeğin yer aldığı video, kısa süre içerisinde viral hale geldi.
USLUCA SIRASINI BEKLEDİ
Sahibi kedi dostunu severken sırasını bekleyen sevimli köpeğin üzgün tavırları çok ilgi gördü. Kendisi ile ilgilenmiyor numarası yapan sahibine üzgün gözlerle bakan köpeğin videosuna beğeni ve yorum yağdı.
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