Sevgiden mahrum bırakılan köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sevgiden mahrum bırakılan köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu

Haberler.com - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada bir köpeğin sevilmek için sırasını beklediği video, viral oldu. Kısa süre içerisinde milyonlarca tıklanma alan videoya, çok sayıda yorum da yapıldı.

Hayvanlarla ilgili videolar, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Son olarak bir köpeğin yer aldığı video, kısa süre içerisinde viral hale geldi.

USLUCA SIRASINI BEKLEDİ

Sahibi kedi dostunu severken sırasını bekleyen sevimli köpeğin üzgün tavırları çok ilgi gördü. Kendisi ile ilgilenmiyor numarası yapan sahibine üzgün gözlerle bakan köpeğin videosuna beğeni ve yorum yağdı.

Define avcısının dakikalarca kazdığı toprağın altından çıkan paha biçilemez kolye hayrete düşürdü

Define avcısının dakikalarca kazdığı toprağın altından çıkan paha biçilemez kolye hayrete düşürdü

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title