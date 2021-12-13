Sevgiden mahrum bırakılan köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu

Hayvanlarla ilgili videolar, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Son olarak bir köpeğin yer aldığı video, kısa süre içerisinde viral hale geldi.

USLUCA SIRASINI BEKLEDİ

Sahibi kedi dostunu severken sırasını bekleyen sevimli köpeğin üzgün tavırları çok ilgi gördü. Kendisi ile ilgilenmiyor numarası yapan sahibine üzgün gözlerle bakan köpeğin videosuna beğeni ve yorum yağdı.

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