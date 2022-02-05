Sevgi Evleri çocuklarından belediye ve itfaiyeye ziyaret

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (İHA) - Çaycuma Sevgi Evleri'nde yaşayan bir grup çocuk belediye ve itfaiyeyi ziyaret etti. Küçük misafirler önce belediye binasını gezdi.

Öğretmenleri ile birlikte yeni belediye binasını gezen çocuklar bütün birimleri teker teker dolaşarak ilgili daire amirlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İtfaiye Teşkilatını ziyaret eden Sevgi Evi çocukları, İtfaiye Müdürü Ferdi Maden nezaretinde yakılan kontrollü ateşle yangın söndürme tatbikatı yaptı. Minikler, itfaiyenin kullandığı araç ve ekipmanları merakla inceleyerek haklarında bilgi de aldı. - ZONGULDAK