Sevgi Evleri çocuklarından belediye ve itfaiyeye ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sevgi Evleri çocuklarından belediye ve itfaiyeye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sevgi Evleri çocuklarından belediye ve itfaiyeye ziyaret

Çaycuma Sevgi Evleri'nde yaşayan bir grup çocuk belediye ve itfaiyeyi ziyaret etti.

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (İHA) - Çaycuma Sevgi Evleri'nde yaşayan bir grup çocuk belediye ve itfaiyeyi ziyaret etti. Küçük misafirler önce belediye binasını gezdi.

Öğretmenleri ile birlikte yeni belediye binasını gezen çocuklar bütün birimleri teker teker dolaşarak ilgili daire amirlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İtfaiye Teşkilatını ziyaret eden Sevgi Evi çocukları, İtfaiye Müdürü Ferdi Maden nezaretinde yakılan kontrollü ateşle yangın söndürme tatbikatı yaptı. Minikler, itfaiyenin kullandığı araç ve ekipmanları merakla inceleyerek haklarında bilgi de aldı. - ZONGULDAK

Sevgi Evleri çocuklarından belediye ve itfaiyeye ziyaret

Sevgi Evleri çocuklarından belediye ve itfaiyeye ziyaret

Sevgi Evleri çocuklarından belediye ve itfaiyeye ziyaret

Sevgi Evleri çocuklarından belediye ve itfaiyeye ziyaret

Sevgi Evleri çocuklarından belediye ve itfaiyeye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sevgi Evleri, İtfaiye, Çaycuma, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title