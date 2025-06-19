Ünlü oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini derinden üzen bir haberi duyurdu. Akbağ, BKM yapımı "Bir Demet Tiyatro"nun yönetmenliğini üstlenen Sevgi Birsel'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki, Sevgi Birsel evli mi, çocuğu var mı?

SEVGİ BİRSEL KİMDİR?

Yönetmen, yapımcı ve senarist kimliği ile tanınan Sevgi Birsel, Bir Demet Tiyatro dizisinin yönetmenliğiyle geniş kitleler tarafından tanında. Birsel, Dış Kapının Mandalları (1998),

Güneş Yanıkları (2000), Ölümsüz Aşk (2003), Azize (2004), Home Ofis (2011), Balıkçının Karısı (2015) ve Üvey Anne (2023) gibi bir çok esere imza atmıştı.

Sevgi Birsel'in özel hayatı hakkında detaylı bilgiler henüz açıklanmadı.

SEVGİ BİRSEL NEDEN ÖLDÜ?

Türk tiyatrosuna yön veren yapımlardan biri olan "Bir Demet Tiyatro" ile geniş kitlelere ulaşan ve pek çok ismin kariyerinde iz bırakan Sevgi Birsel'in vefatı, hem sanat camiasında hem de izleyicilerde derin bir üzüntü yarattı.

Sevgi Birsel ölüm nedeni henüz açıklanmadı.