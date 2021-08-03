Sevdiği kız nişanlanınca nişanlısının aracına zarar verdi
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Sevdiği kız nişanlanınca nişanlısının aracına zarar verdi

Sevdiği kız nişanlanınca nişanlısının aracına zarar verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaray'da sevdiği kızın nişanlandığını öğrenen genç, kızın nişanlısının aracını adeta hurdaya çevirdi.

Aksaray'da sevdiği kızın nişanlandığını öğrenen genç, kızın nişanlısının aracını adeta hurdaya çevirdi.

Olay, Fatih Mahallesi 4150 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir takip ederek rahatsız ettiği Fatma C.'nin (23) defalarca şikayet etmesini aldırış etmeyen M.A. (24) isimli genç, kızın nişanlandığını öğrenince evinin önüne gitti. Genç kızın nişanlısı Vehbi S.'ye (24) ait 68 BK 923 plakalı Volkswagen marka otomobilin park halinde olduğunu fark eden şahıs yanında getirdiği demir ile kamyonetin camlarını kırıp, kesici aletle lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı. Kamyonetin zarar gördüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri zarar gören kamyonet üzerinde ve çevrede inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından şikayetçi olan araç sahibi Vehbi S. ve nişanlısı Fatma C. ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay yerinden kaçan M.A.'nın arama çalışmaları sürdürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yavuz Akkan/İHA)

Sevdiği kız nişanlanınca nişanlısının aracına zarar verdi
Sevdiği kız nişanlanınca nişanlısının aracına zarar verdi
Sevdiği kız nişanlanınca nişanlısının aracına zarar verdi
Sevdiği kız nişanlanınca nişanlısının aracına zarar verdi
Sevdiği kız nişanlanınca nişanlısının aracına zarar verdi
Sevdiği kız nişanlanınca nişanlısının aracına zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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