Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt evleniyor mu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisininde 'Turna Hatun' karakterine hayat veren oyuncu Sevda Erginci, sevgilisi Yılmaz Kunt ile birlikte tatil sezonunu açtı. İşte detaylar...

Oyuncu Sevda Erginci, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yılmaz Kunt ile birlikte Bodrum'a giderek tatil sezonunu açtı. Çift, Türkbükü'ndeki ünlü bir beach'te görüntülendi. Arkadaşları ile sohbet eden ikili, sıcak havadan bunalınca soluğu denizde aldı. Suda çok kısa bir süre yüzerek vakit geçiren ünlü çift, hemen iskeleye çıkarak üzerini giyindi.

ANNELERİ DE EŞLİK ETTİ

Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt ikilisine annelerinin de eşlik ettiği öğrenildi. Çiftin kısa süre içinde evlenmek istediği gelen bilgiler arasında. (Ali Keser-Posta)

Kaynak: Snob Magazin